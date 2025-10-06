Cronaca

GARBAGNATE MILANESE – Grazie all’unità cinofila di Garbagnate Milanese, K9 di Nicola Carrara, la polizia locale ha messo a segno diverse operazioni: il sequestro di sostanze stupefacenti, all’interno di bar e in aree cittadine; la segnalazione di tre persone per detenzione e consumo di droghe; il ritrovamento, in un parco, di un involucro nascosto contenente alcune dosi di sostanza stupefacente, prontamente sequestrata e attualmente oggetto di indagine.

Gli interventi rientrano nel Progetto Groane – promosso recentemente da Regione Lombardia, e basato su sinergie tra diversi Comuni – ha dato luogo, in questi giorni, a numerose brillanti operazioni. In particolare, la polizia locale di Garbagnate Milanese – diretta dal comandante Luca Leone, e responsabile del coordinamento degli interventi tra i Comuni del circondario – ha svolto servizi congiunti con Caronno Pertusella: complessivamente, le sanzioni comminate ammontano a 15 mila euro.

06102025