SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 5 ottobre, spiccano il posizionamento a sorpresa di un dosso davanti al Cps di Saronno e l’incredibile episodio di furto subito dai volontari Enpa mentre salvavano due gatti. A Solaro è bastata una manciata di minuti per svuotare un’abitazione, mentre a Gerenzano prende forma un nuovo modello di assistenza domiciliare. C’è spazio anche per la cucina con un ricettario inedito dedicato a Enzo Antonazzo.

In via Don Bellavita a Saronno è comparso un nuovo dosso davanti al Cps, suscitando perplessità tra residenti e automobilisti, che si sono trovati di fronte all’intervento senza preavviso.

Durante un salvataggio felino, i volontari dell’Enpa di Saronno sono stati derubati del loro kit di emergenza: il ladro si è impossessato di un rotolo di scotch.

A Solaro, ignoti hanno sottratto le chiavi di casa da un’auto parcheggiata e in soli venti minuti hanno svaligiato l’abitazione, portando via preziosi e oggetti personali.

A Gerenzano è stata inaugurata la Casa Solidale Lions, una struttura innovativa che mira a rivoluzionare l’assistenza domiciliare nella provincia di Varese, grazie a un modello inclusivo e sostenibile.

Un omaggio culinario al socio Enzo Antonazzo prende forma in un mini ricettario che propone piatti a base di funghi, tra cui il risotto con le trombette dei morti e le russule alla svizzera.

