Città

SARONNO – Le autorità, i delegati e i rappresentanti delle diverse realtà del territorio del Saronnese che questa mattina, lunedì 6 ottobre, si sono ritrovati in via San Giuseppe 107 per l’inaugurazione della nuova Agenzia dell’Abitare del Saronnese, hanno ricordato come il progetto nasca da un bisogno concreto e condiviso: dare una risposta strutturata alle difficoltà abitative che sempre più famiglie, anziani e giovani del territorio si trovano ad affrontare. Un servizio che, fin dal suo nome, sottolinea la volontà di fare rete e di agire in un’ottica comprensoriale, capace di unire i sei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale del Saronnese.

La nuova sede, allestita con cura e ospitata nei locali messi a disposizione da Auser Saronno, rappresenta un passo importante nella costruzione di politiche sociali innovative e coordinate. La Agenzia dell’Abitare del Saronnese è gestita in coprogettazione con la Cooperativa La Cordata ed è la prima agenzia sociale per l’abitare attiva nella provincia di Varese. Si tratta di un servizio gratuito che ha l’obiettivo di mettere in contatto chi cerca casa e chi è disposto a offrirla, creando un punto di incontro tra domanda e offerta abitativa pubblica e privata.

L’Agenzia si propone come sportello di riferimento per inquilini e proprietari, offrendo un accompagnamento completo in tutte le fasi: dalla ricerca dell’alloggio alla stipula del contratto, fino alla gestione del rapporto di locazione. In caso di piccole controversie, il servizio fungerà da mediatore, promuovendo soluzioni condivise e prevenendo situazioni di conflitto.

Un’attenzione particolare sarà riservata alla promozione dei contratti a canone concordato, uno strumento che consente ai proprietari di affittare in modo sicuro, beneficiando di importanti agevolazioni fiscali, e agli inquilini di accedere ad abitazioni con canoni calmierati, più sostenibili rispetto ai costi del libero mercato. L’Agenzia offrirà consulenza su tutti gli aspetti fiscali e normativi, fornendo ai cittadini e ai proprietari un punto di riferimento per comprendere e utilizzare al meglio le opportunità disponibili.

Tra i servizi principali anche l’orientamento e l’assistenza per la compilazione di bandi e domande di accesso ai Servizi Abitativi Pubblici (Sap) e alle misure di sostegno economico al mantenimento della casa. L’obiettivo è quello di non lasciare indietro nessuno, accompagnando le famiglie più fragili nel percorso verso soluzioni abitative stabili e dignitose.

Nella sua prima fase operativa, l’Agenzia avvierà un importante lavoro di scouting di nuovi proprietari, con l’obiettivo di ampliare l’offerta abitativa disponibile nel Saronnese e aggiornare gli accordi territoriali con i principali sindacati di categoria di inquilini e proprietari, così da rendere il canone concordato sempre più conveniente e diffuso.

“La prima Agenzia dell’Abitare che apre in provincia di Varese è un servizio sociale gratuito, fortemente voluto dalle Amministrazioni dell’Ambito, e che ci auguriamo possa rappresentare una risposta concreta a tanti bisogni del territorio dei sei Comuni – ha spiegato la sindaca Ilaria Pagani –. Il nostro è un territorio mediamente ricco ma complesso, dove permangono disuguaglianze economiche significative. La nuova Agenzia non sarà solo un servizio di assistenza, ma anche un progetto in evoluzione, capace di promuovere una nuova cultura sostenibile dell’abitare nel Saronnese e di fornire strumenti utili alla pianificazione di politiche abitative efficaci e coordinate”.

Il primo passo concreto sarà proprio quello di costruire un dialogo stabile tra i proprietari, rappresentati oggi dal sodalizio guidato da Filippo Germinetti, e con le parti sociali, per creare un confronto continuo e condiviso sulle politiche abitative locali. L’obiettivo comune è quello di trasformare l’Agenzia in un punto d’incontro stabile tra istituzioni, cittadini e mondo privato, capace di rafforzare la fiducia e la collaborazione.

A chiudere la mattinata, l’assessore ai Servizi alla persona Matteo Fabris ha voluto sottolineare un aspetto simbolico ma significativo: “Abbiamo scelto di chiamarla ‘del Saronnese’ e non ‘di Saronno’ proprio per ricordare, fin dal nome, il valore della rete e dell’ottica comprensoriale che guida questo progetto”.

guarda tutte le foto 20



Dai volti ai simboli della rete: ecco gli spazi curati della nuova Agenzia dell’Abitare del Saronnese

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09