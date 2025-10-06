Comasco

LOMAZZO – Lunedì 6 ottobre, dalle 18 alle 20, l’Aula Magna della sede della Croce Rossa Italiana di Lomazzo ospiterà l’incontro pubblico “Il movimento si fa cura”, organizzato dal Comitato Cri di Lomazzo insieme alla fondazione Case di riposo riunite di Bregnano e Lomazzo.

L’iniziativa è rivolta in particolare agli anziani, ai caregiver e agli operatori del settore socio-sanitario. L’obiettivo è sensibilizzare sull’importanza del movimento come strumento di prevenzione e di cura, fornendo indicazioni pratiche su come muoversi in sicurezza e gestire al meglio le difficoltà legate all’età.

Durante la serata i fisioterapisti della Fondazione RSA affronteranno diversi temi: dall’uso corretto degli ausili alle strategie di cammino e movimentazione, fino alla prevenzione e gestione delle cadute, senza dimenticare la sicurezza per chi assiste quotidianamente persone fragili.

L’ingresso è libero e gratuito. Per maggiori informazioni è possibile scrivere a [email protected]

