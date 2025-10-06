Varesotto

VARESE – Azione propone il convegno “Nascere a Varese: idee per contrastare il declino demografico”, una serata che si pone l’obiettivo di affrontare il calo delle nascite e l’invecchiamento della popolazione. L’appuntamento si terrà venerdì 10 ottobre alle 21 alla Sala Montanari (Via dei Bersaglieri 1, Varese), con la moderazione di Rosi Brandi, caporedattore de La Prealpina.

Il declino demografico minaccia l’economia, i servizi e il tessuto sociale di Varese e della sua provincia, con proiezioni che indicano una possibile riduzione della popolazione a 65.000 abitanti entro il 2050 se non si agisce. Azione propone un confronto aperto per invertire questo trend, con interventi che uniscono cultura, ricerca e politiche concrete.

Il convegno ospiterà voci autorevoli per affrontare la crisi demografica da prospettive complementari: Elena Bonetti, deputata e presidente di Azione, delineerà strategie nazionali ed europee, con proposte concrete. Riccardo Valle, autore di Oltre l’inverno, esplorerà la denatalità come sfida culturale, proponendo una rinascita emotiva e comunitaria per Varese. Maria Pia Abbracchio, professore ordinario di scienze farmaceutiche all’Università Statale di Milano, offrirà soluzioni innovative per trattenere i giovani talenti attraverso un distretto integrato tra università e industria.

Saranno presenti anche Marco Magrini, presidente della Provincia di Varese, e Davide Galimberti, sindaco di Varese, per i saluti istituzionali e un confronto sulle iniziative locali.

“Il declino demografico non è solo una questione di numeri, ma una sfida che riguarda il futuro della nostra comunità”, dichiara Franco Binaghi, segretario provinciale di Azione Varese. “Con ospiti di alto profilo e proposte concrete, questo evento è un’occasione per immaginare una nuova primavera per Varese”.

