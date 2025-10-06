Città

SARONNO – Cambio in vista negli uffici di piazza Repubblica: il segretario comunale Ivan Roncen lascerà il suo incarico nei primi giorni di novembre per assumere servizio nel Comune di Desio. La notizia, confermata in ambienti municipali, segna un nuovo passaggio nella macchina amministrativa saronnese.

Roncen, nato nel 1969 a Feltre, era arrivato a Saronno nel settembre 2024 durante l’Amministrazione del sindaco Augusto Airoldi. Aveva preso il posto di Antonella Anna Pietri, andata in pensione il 1 agosto dopo la conclusione dell’incarico il 31 luglio. Con una lunga esperienza maturata in diversi comuni della provincia di Monza e Brianza, Roncen ha seguito la lunga crisi consumata in consiglio comunale che ha portato Saronno ad elezioni anticipate la scorsa primavera con l’elezione della sindaca Ilaria Pagani.

Al momento non è stato ancora reso noto il nome del suo successore.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

Commenti