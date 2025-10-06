Novità in Municipio: il segretario comunale Ivan Roncen lascia Saronno per Desio
6 Ottobre 2025
SARONNO – Cambio in vista negli uffici di piazza Repubblica: il segretario comunale Ivan Roncen lascerà il suo incarico nei primi giorni di novembre per assumere servizio nel Comune di Desio. La notizia, confermata in ambienti municipali, segna un nuovo passaggio nella macchina amministrativa saronnese.
Roncen, nato nel 1969 a Feltre, era arrivato a Saronno nel settembre 2024 durante l’Amministrazione del sindaco Augusto Airoldi. Aveva preso il posto di Antonella Anna Pietri, andata in pensione il 1 agosto dopo la conclusione dell’incarico il 31 luglio. Con una lunga esperienza maturata in diversi comuni della provincia di Monza e Brianza, Roncen ha seguito la lunga crisi consumata in consiglio comunale che ha portato Saronno ad elezioni anticipate la scorsa primavera con l’elezione della sindaca Ilaria Pagani.
Al momento non è stato ancora reso noto il nome del suo successore.
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09
Lascia un commento
Commenti
Molto sopreso che il segretario,, dopo poco tempo dal cambio di amministrazione vada già via, anche perchè, per le funzioni che ricopre, è spesso a contatto con la sindaca Pagani e il presidente del consiglio Licata.
Scappa pure il segretario generale
Un’altra bella gatta da pelare per la sindaca!! La nuova amministrazione comincia già a perdere i pezzi!!
Già nell’ultimo consiglio comunale il segretario aveva lanciato qualche segnale strano…ed ora l’addio!
Vediamo la sindaca a chi si rivolgerà.
L’amministrazione Pagani-Licata inizia a perdere i primi pezzi, e siamo solo all’inizio…meditate gente, meditate.