Cronaca

SARONNO – Weekend di incidenti sulle strade della zona, con diversi feriti lievi soccorsi tra sabato e domenica in vari comuni del Saronnese e del circondario. Nessuno dei coinvolti, fortunatamente, ha riportato conseguenze gravi.

Il primo intervento si è registrato poco dopo la mezzanotte di sabato a Tradate, in viale Marconi, dove un 27enne ha perso il controllo dell’auto finendo contro un ostacolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Saronno, ma il giovane non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale.

Nella tarda mattinata di sabato un 81enne è caduto dalla bicicletta in via Buozzi a Lazzate: l’uomo è stato soccorso in codice verde e accompagnato all’ospedale di Saronno. Poche ore dopo, a Misinto, scontro tra un’auto e una moto in via Marconi: coinvolti tre uomini, di 17, 17 e 75 anni, tutti feriti in modo non grave e portati all’ospedale di Garbagnate Milanese. Nella stessa giornata si sono registrati anche un tamponamento tra due auto a Origgio, in cui una donna di 68 anni è stata medicata sul posto, e un investimento di ciclista a Solaro in via Galvani, dove un 32enne è stato portato in ospedale a Saronno in codice verde.

Domenica altri interventi per i soccorritori: a Ceriano Laghetto, all’interno dell’impianto sportivo di via Laghetto, un motociclista quarantenne è caduto in pista, venendo accompagnato all’ospedale di Desio con ferite lievi. Poche ore dopo, a Cesate, scontro tra due auto in via 12 Strada: un 21enne è stato trasportato in codice verde a Garbagnate. Sempre nel pomeriggio di domenica, una 41enne è stata investita in via Monte Bianco a Limbiate: anche per lei, fortunatamente, solo ferite lievi. A Saronno, infine, in via Varese, un 26enne ciclista è stato urtato da un’auto ma non ha avuto bisogno del trasporto in pronto soccorso.

Un fine settimana, dunque, con diversi episodi di rilievo ma nessun ferito grave: ancora una volta le forze dell’ordine invitano alla massima prudenza sulle strade, specialmente nelle ore serali e nei fine settimana, quando il traffico aumenta e le condizioni di visibilità si riducono.

06102025