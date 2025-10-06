Città

SARONNO – Una colonna di fumo che si alza da Palazzo Visconti, le chiamate di passanti e residenti e il rapido intervento dei vigili del fuoco. È quanto accaduto domenica 5 ottobre intorno alle 18, quando nel più antico edificio civile della città è scattato un nuovo allarme incendio.

Secondo le prime ricostruzioni, all’origine del fumo ci sarebbe la presenza di alcuni abusivi che, a causa del freddo, avrebbero tentato di scaldarsi accendendo un braciere con della legna bagnata. Le esalazioni hanno allarmato chi si trovava nei dintorni, facendo intervenire immediatamente i soccorsi.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia di Saronno e una pattuglia della polizia locale. All’arrivo delle forze dell’ordine, gli occupanti si erano già dileguati. Non è stato necessario dunque l’intervento dell’ambulanza mobilitata per la preoccupazione che ci fossero degli intossicati. Il braciere è stato spento e, al momento, non è stata presa nota la presenza di danni rilevanti. Resta però la preoccupazione per la sicurezza dell’edificio, più volte al centro di segnalazioni e intrusioni.

Già in passato, e anche durante l’Amministrazione del sindaco Augusto Airoldi, era stato denunciato più volte il problema delle occupazioni abusive, segnalato anche dagli operai impegnati nel cantiere impegnati nel cortile a cui era stata lanciata una vetrata. La scorsa estate, il commissario straordinario aveva disposto l’installazione di un sistema di allarme capace di segnalare in tempo reale eventuali intrusioni a polizia locale e carabinieri, senza alterare la struttura storica del palazzo come richiesto dalla Soprintendenza.

Solo pochi giorni fa, il 28 settembre, Saronno aveva ricordato i diciotto anni dal devastante incendio del 2007, quando le fiamme distrussero buona parte di Palazzo Visconti, compromettendone tetto, solai e affreschi. Da allora l’edificio vive in un limbo, in attesa di una destinazione e di fondi per il recupero insomma con un futuro ancora incerto.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

Commenti