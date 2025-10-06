Città

SARONNO – Fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze l’incidente avvenuto venerdì 3 ottobre in via Tommaseo, dove alcuni pezzi di intonaco si sono staccati dalla facciata di Palazzo Visconti, lo storico edificio che si affaccia sul marciapiede. I frammenti sono caduti colpendo alla testa Tommaso Mascarello, saronnese che in quel momento stava transitando lungo la via.

Fortunatamente l’uomo non ha riportato ferite, ma l’episodio ha destato grande preoccupazione. Mascarello ha subito segnalato quanto accaduto al Comune di Saronno, chiedendo di verificare la sicurezza della facciata e delle grondaie, che appaiono fissate a tratti con elementi fragili e instabili.

“Mi sono preso in testa dei pezzettini di intonaco che si sono staccati – ha raccontato – Guardando meglio, la situazione non sembra affatto rassicurante. Incrociamo le dita per quelle pesanti grondaie fissate con delle vitine a quell’intonaco”.

L’episodio riaccende l’attenzione sulle condizioni dello stabile, già al centro di discussioni per la presenza di persone senza fissa dimora e per il cantiere in corso nel cortile. Nel corso degli anni sono stati diversi gli interventi di messa in sicurezza dell’edificio, ad esempio, degli infissi ma i problemi di sicurezza restano.

