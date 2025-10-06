Città

SARONNO – Una cerimonia semplice ma densa di emozione ha ricordato, venerdì 3 ottobre, il sacrificio del carabiniere Giovanni Palermo, ucciso in servizio nel 1998 a Caronno Pertusella. Nella chiesa di San Francesco si è tenuta la messa in suffragio alla presenza dei rappresentanti dell’Arma e autorità cittadine.

Accanto ai militari della compagnia di Saronno una delegazione della polizia locale di Saronno e molti membri dell’associazione nazionale carabinieri – sezione di Saronno e Origgio, che ogni anno mantengono viva la memoria dei colleghi caduti.

Giovanni Palermo, medaglia d’argento al valor civile conferita dal Presidente della Repubblica nel 1999, fu ucciso la notte del 3 luglio 1998 durante un controllo a Caronno Pertusella. In servizio al Nucleo operativo radiomobile di Saronno, stava intervenendo dopo una segnalazione di un tentato furto. Il malvivente, sorpreso dal sottufficiale, esplose un colpo di pistola che lo ferì mortalmente. Il responsabile fu poi arrestato insieme ai suoi complici.

A distanza di ventisette anni, il nome di Giovanni Palermo continua a essere simbolo di dedizione, coraggio e senso del dovere per tutta la comunità saronnese e per l’Arma dei carabinieri.

