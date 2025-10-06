Eventi

SARONNO – Dopo la pausa estiva, martedì 7 ottobre riparte a Saronno l’appuntamento con “La lettura del martedì“, l’iniziativa culturale di lettura condivisa promossa dalla biblioteca della Casa di Marta. Un momento aperto a tutti (adulti, giovani e bambini) per ritrovarsi e discutere insieme di libri e storie.

Il primo incontro del nuovo ciclo è in programma martedì dalle 15 alle 16.30 in via Petrarca 1 e vedrà protagonista il romanzo di Jonas Jonasson, “Il centenario che scappò dalla finestra e scomparve””, bestseller internazionale che dal 2009 ha venduto oltre undici milioni di copie. Il libro racconta le straordinarie avventure di Allan Karlsson, che il giorno del suo centesimo compleanno decide di saltare, in pantofole, dalla finestra della casa di riposo dove vive per evitare i festeggiamenti organizzati per lui. Da qui parte un esilarante viaggio che ripercorre, con ironia, eventi storici e politici del Novecento.

L’iniziativa, come spiegano dalla biblioteca, è come sempre un’opportunità per fare cultura, condividere tempo e fare amicizia, stimolati da un dibattito costruttivo. Non è necessario aver letto in precedenza il libro proposto.

Il calendario del primo ciclo 2025/26 prevede altri appuntamenti il 21 ottobre, 4 e 18 novembre, 2 e 16 dicembre. Al termine di ogni incontro verrà svelato il libro protagonista di quello successivo.

Tutti i volumi letti durante “La lettura del martedì” sono disponibili nella biblioteca della Casa di Marta.

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09