Groane

SOLARO – Il Comune di Solaro sostiene e organizza insieme a Maps, Protezione Civile e medici di base del territorio la campagna di vaccinazione antinfluenzale per l’autunno 2025. A partire dal 13 ottobre la vaccinazione è disponibile gratuitamente per tutti, le prenotazioni a Solaro sono aperte dal 6 ottobre. Per prenotare la vaccinazione è possibile scrivere una e-mail a solaromaps82@gmail indicando nome, cognome, data di nascita, medico di medicina generale, codice fiscale e numero di telefono. Sarà data risposta alla mail con l’orario di prenotazione assegnato allegando il consenso informato da stampare e riportare firmato. Oppure è possibile chiamare il numero 029693425 dal lunedì al venerdì precedente alle sedute dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 e negli stessi orari anche in presenza al Maps di via Drizza.

Le date previste per il ciclo di vaccinazioni sono:

sabato 18 ottobre dalle 14 alle 18 al Maps di via Drizza;

domenica 19 ottobre dalle 9.30 alle 13.30 al Maps di via Drizza;

sabato 25 ottobre dalle 9.30 alle 13.30 a Casa Brollo in piazza Grandi al Villaggio Brollo;

sabato 8 novembre dalle 9.30 alle 13.30 al Centro Civico di Cascina Emanuela;

domenica 9 novembre dalle 9.30 alle 13.30 al Maps di via Drizza solo se necessario.

Nel ciclo di vaccinazioni c’è anche la possibilità di effettuare il vaccino contro l’erpes (40 disponibilità) con richiesta all’atto della prenotazione di presentare il certificato di malattia cronica dai 75 anni di età e anche la possibilità di effettuare il vaccino antipneumococcico su richiesta all’atto della prenotazione.

La vaccinazione antinfluenzale è uno strumento fondamentale per la prevenzione dell’influenza stagionale e delle sue complicanze, specialmente nelle categorie più vulnerabili.

“Diamo seguito anche quest’anno – spiega Christian Caronno, assessore alle Politiche della Salute – ad un’iniziativa molto sentita e partecipata dalla popolazione. La vaccinazione antinfluenzale non è importante solamente per le persone fragili e gli anziani, ma è a disposizione di tutti ed è gratuita, inserita all’interno dei servizi sanitari garantiti da Regione Lombardia. Ringraziamo i volontari del Maps, gli operatori della Protezione Civile ed i dottori Lorenzo Muddolon e Cristina Meloni per la collaborazione prestata e per la consueta disponibilità”.

