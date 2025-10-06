Città

SARONNO – SARONNESE – Quasi 5 mila case sfitte: immobili che, se fossero riattivati, sarebbero sufficienti a rispondere al fabbisogno abitativo del Saronnese.

È uno dei dati più significativi emersi dall’analisi della cooperativa La Cordata, che gestirà l’agenzia dell’abitare inaugurata oggi, lunedì 6 ottobre, a Saronno.

I dati sul mercato privato parlano chiaro: nel Saronnese (Saronno, Caronno, Origgio, Uboldo, Gerenzano e Cislago) “ci sono ben 4.831 alloggi sfitti, che i proprietari non hanno ancora deciso se affittare o meno. Sono nella loro disponibilità ma non vengono utilizzati”.

Si tratta di un dato rilevante: “Ha un’incidenza di circa l’11-12% dello stock abitativo privato, una percentuale in linea con la media provinciale di Varese e anche nazionale. Tuttavia, si tratta di uno stock abitativo significativo che, considerando la domanda – in particolare nei comuni ad alta tensione abitativa come Saronno e Caronno – sarebbe più che sufficiente a soddisfare il fabbisogno”. Significativo il commento: “Quattromila e ottocento alloggi senza famiglie: troppe case senza famiglie e troppe famiglie senza una casa”.

Da questi dati partirà anche l’attività dell’agenzia dell’abitare: “Esiste anche un problema di fiducia: perché il proprietario non si fida a concedere l’alloggio in affitto? Perché non ha un punto di riferimento. L’agenzia vuole proprio essere quel punto: siamo qui per assistere e accompagnare il rapporto abitativo. Noi abbiamo uno strumento collaudato, del canone concordato, che in questa situazione presenta un accordo che risale a maggio del 2018. Sapete che gli accordi durano tre anni e poi vengono rinnovati, altrimenti vanno avanti con gli aggiornamenti istat.

È uno strumento interessante perché, avendo fotografato questa disponibilità, noi siamo a fianco delle amministrazioni e dell’ente capofila comune di Saronno e nelle prossime settimane il primo obiettivo che ci siamo dati insieme con l’ufficio di piano di zona è quello di attivarci per convocare le parti sindacali. Le parti di rappresentanza proprietaria e inquilini per iniziare il negoziato di rinnovo. Perché questo strumento porta dei benefici, ma soprattutto si inserisce nell’attività di agenzia che è un intervento di tipo sociale”.

