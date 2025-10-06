iltra2

TRADATE – L’associazione Edera ha esaudito uno dei suoi sogni: uno spazio stabile per i ragazzi e ragazze disabili con cui lavora. E’ da anni che l’associazione, nata nel 2017, cerca una casa, ma solo nell’ultimo periodo il traguardo è stato finalmente raggiunto grazie all’incontro con don Marco Ciniselli, responsabile degli oratori della parrocchia di Tradate, e don Fabio Turba, parroco di Tradate.

Lo spazio è stato individuato negli spazi dell’oratorio Sant’Anna: un appartamento reso accogliente e funzionale durante l’estate dai volontari, venendo in contro alle esigenze dell’associazione. Poi lo scorso 27 settembre l’inaugurazione, alla presenza della presidente Gabriella Colombo e dei due don che hanno aiutato l’associazione.

Edera, nata nel 2017 da un gruppo di genitori, lavora in stretta sinergia con la cooperativa L’Arca con cui condivide la modalità attiva di approcciarsi al ragazzo disabile. Ogni proposta offerta ai bambini, è garantita da una progettazione e da una relazione di aiuto centrata sulla qualità di vita della persona con disabilità, dando risposte in un clima di valorizzazione e libertà. Tra i progetti dell’associazione “Le prove del dopo di noi” e il progetto “All inclusive“, finanziato da Regione Lombardia.

(foto archivio)

