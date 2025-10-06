Tutto il calcio locale: Fbc Saronno vince il derby, rimonta Caronnese. Sc United prima storica vittoria. Universal, Gerenzanese e Amor ko
6 Ottobre 2025
SARONNO – Nella domenica sportiva spicca la vittoria, in Eccellenza, del Fbc Saronno nel sentitissimo derby contro l’Ardor Lazzate. Bene anche la Caronnese sabato sera in rimonta a Legnano.
Nelle categorie minori, spicca la prima storica vittoria del Sc United di Cesate nel campionato di Promozione; sabato sera vittoria anche per la Frazione calcistica Dal Pozzo nell’anticipo. Gli altri risultati non sono stati favorevoli alle formazioni della zona, sconfitte – tra le altre – di Gerenzanese, Amor sportiva e Universal Solaro.
Eccellenza
Calcio Eccellenza, un bellissimo Fbc Saronno trova la prima vittoria: battuto l’Ardor Lazzate
Promozione
Calcio Promozione: il Ceriano cade in casa contro il Morazzone, storica vittoria Sc United. Pari Solaro
Prima categoria e Seconda categoria
Calcio 1′ e 2′ cat: domenica da Caporetto. Sconfitte per Gerenzanese, Amor, Pro Juve, Cogliate e Tradate
Calcio, 2’ Cat Monza : Cogliatese perde l’occasione contro il Varedo
Terza categoria
Calcio 3′ cat. A, Virtus Cornaredo corsara, battuta l’Equipe Garibaldi
Risalendo in serie D, pari interno per la Varesina.
Calcio serie D: Varesina beffata nel finale, con il Brusaporto finisce 2-2
Per quanto riguarda gli altri sport, vittoria della Robur Saronno nel derby di sabato contro Gallarate, nel campionato di basket maschile serie B Interregionale.
