Politica

MILANO / SOLARO – “I fondi per la realizzazione della Linea 15 del Biciplan, che attraversa tutto l’Altomilanese, sono a serio rischio. La situazione di emergenza è emersa grazie alla risposta ricevuta all’interrogazione che ho presentato a luglio sui ritardi nella realizzazione dell’intera tratta ciclabile”, lo dichiara Christian Colombo, solarese e consigliere della Lega in città metropolitana, che ha richiesto la convocazione urgente della commissione Infrastrutture.

“L’obiettivo della mia iniziativa – spiega Colombo – è affrontare nella sede opportuna i conclamati ritardi dell’opera, che dovrebbe essere finanziata con oltre 12 milioni di euro di fondi Pnrr. La risposta ufficiale che ho ricevuto dal consigliere delegato Marco Griguolo conferma l’andamento critico dei lavori che in diverse occasioni abbiamo evidenziato come gruppo Lega, sia in città metropolitana che nei consigli comunali.

“Il problema principale – prosegue il consigliere leghista – sembrerebbe essere la carenza di manodopera da parte dell’impresa appaltatrice, la quale non riesce a reperire squadre di lavoro. Questa situazione rende impensabile da raggiungere l’obiettivo di completare l’opera entro il termine del giugno 2026, scadenza che permette di ricevere i fondi da parte del Pnrr”.

“Nonostante i ripetuti solleciti da parte degli amministratori locali di ogni colore politico, trasmessi anche da parte di Città Metropolitana, l’impresa esecutrice non sembrerebbe aver mostrato un reale cambio di passo e il rischio di perdere i finanziamenti europei è sempre più concreto. In particolare, a Rho non ci sono operai disponibili, mentre a Nerviano, Legnano e Pero i lavori procedono a passo ridotto con una sola squadra. Inoltre, a San Vittore Olona e Parabiago, i cantieri non sono partiti per mancanza di personale. Solo a Canegrate i lavori sono stati quasi ultimati.”

“Ritengo indispensabile che l’intera commissione infrastrutture si riunisca per un confronto trasparente con il consigliere delegato Griguolo che rappresenta città metropolitana, così da valutare le possibili strade da percorrere”, conclude Colombo, sottolineando l’urgenza di dare risposte concrete ai Comuni e ai nostri cittadini.