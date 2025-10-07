Biciplan a rischio, Colombo (Lega) chiede convocazione della commissione Infrastrutture in Città Metropolitana
7 Ottobre 2025
MILANO / SOLARO – “I fondi per la realizzazione della Linea 15 del Biciplan, che attraversa tutto l’Altomilanese, sono a serio rischio. La situazione di emergenza è emersa grazie alla risposta ricevuta all’interrogazione che ho presentato a luglio sui ritardi nella realizzazione dell’intera tratta ciclabile”, lo dichiara Christian Colombo, solarese e consigliere della Lega in città metropolitana, che ha richiesto la convocazione urgente della commissione Infrastrutture.
