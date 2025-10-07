Eventi

CARONNO PERTUSELLA – A Caronno Pertusella è partito un nuovo servizio dedicato alle mamme e ai loro bambini, promosso da Croce Azzurra in collaborazione con Insieme Donna. Un’iniziativa pensata per offrire ascolto, supporto e consulenze professionali alle neomamme del territorio.

Ogni mercoledì, dalle 12.30 alle 13.30, allo sportello “Spazio Insieme Donna” di via Adua 169, sarà possibile accedere gratuitamente a consulenze ostetriche e al servizio di baby pesata, per monitorare la crescita dei neonati.

A guidare l’iniziativa sarà un’ostetrica qualificata, pronta a rispondere a dubbi e domande, offrendo consigli personalizzati e un punto di riferimento prezioso per le famiglie. L’accesso al servizio è solo su appuntamento: per prenotarsi basta contattare il numero 375 828 6120.

Un’opportunità concreta e gratuita per sostenere le mamme e garantire ai più piccoli una crescita serena, grazie alla sinergia tra associazioni e professionisti del settore.

