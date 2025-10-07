iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Grande partecipazione domenica 5 ottobre alla “Camminata in rosa”, l’iniziativa benefica e non competitiva promossa dai Comuni di Castiglione Olona, Gornate Olona e Venegono Inferiore in occasione del mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. La manifestazione ha riunito numerosi cittadini in una mattinata di sport, solidarietà e consapevolezza, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e promuovere la salute.

L’evento si è svolto con la collaborazione delle associazioni del territorio e ha visto la partecipazione di Caos Centro ascolto operate al seno onlus e Valbossa in Rosa, rappresentate rispettivamente dalle presidenti Adele Patrini e Adalisa Corbetta, a cui l’amministrazione comunale ha rivolto un ringraziamento speciale per il loro costante impegno.

Un’iniziativa che, anche quest’anno, ha voluto unire la comunità nel segno della solidarietà e della prevenzione, ricordando quanto la diagnosi precoce sia fondamentale per la salute delle donne.

