Saronnese

CISLAGO – “Si fanno avanti i testimoni missionari, quelli che hanno ascoltato l’annuncio e l’hanno accolto”. Con queste parole i responsabili dell’oratorio Sacro Cuore di Cislago hanno voluto raccontare lo spirito della giornata dedicata alla missione e alla testimonianza cristiana, celebrata lo scorso fine settimana come momento di riflessione e di impegno comunitario.

L’iniziativa ha posto al centro il valore della disponibilità e del servizio agli altri, invitando i partecipanti a “mettere a disposizione del mondo e della vita tutto ciò che si è e che si ha”. Un richiamo al coraggio di accogliere e accompagnare i più piccoli, non solo come gesto di solidarietà ma come segno concreto di fede vissuta.

“Accogliere un piccolo del mondo – spiegano dall’oratorio – significa amarlo, educarlo e testimoniargli che la felicità non è un sogno, ma qualcosa di reale e possibile, perché chi la dona l’ha già incontrata”.

Un messaggio di speranza e di fiducia, che richiama tutti – giovani, famiglie e volontari – a farsi testimoni autentici nel quotidiano, seguendo l’esempio del Vangelo.

07102025