Cogliate

COGLIATE – Dopo aver visto le manifestazioni per la pace che hanno riempito le piazze di tutta Italia, una giovane cogliatese ha deciso di portare lo stesso spirito anche nella sua comunità. Si chiama Beatrice e ha lanciato un appello sui social per organizzare, domenica 26 ottobre, un piccolo “corteo” pro Palestina, una manifestazione pacifica aperta a tutti.

L’iniziativa, ancora in fase di organizzazione, vuole essere un momento di riflessione e solidarietà, accompagnato anche da una raccolta fondi. “Non ci saranno partiti o fazioni – ha spiegato Beatrice – i nostri unici nemici sono l’indifferenza e l’odio. La pace è apartitica, è di tutti e per tutti”.

L’idea nasce dal desiderio di dare voce a un messaggio di pace e umanità, anche in una realtà come Cogliate. “Non ho mai organizzato nulla del genere, soprattutto da sola – racconta – ma spero di poter contare sul sostegno di chi crede che il silenzio non sia una risposta”.

Beatrice invita chiunque voglia partecipare o offrire il proprio aiuto a contattarla su Instagram al profilo @attivismo.zerosbatti, dove è disponibile anche un reel dedicato all’iniziativa. Nei prossimi giorni saranno diffusi i dettagli sull’orario e sul percorso del corteo.

“Free Palestine, stop al genocidio, restiamo umani” – conclude Beatrice, rilanciando un messaggio di speranza che parte dal basso, con l’obiettivo di unire la comunità intorno a un valore comune: la pace.

