SARONNO – “Obiettivo Saronno crede che il dialogo con tutte le forze politiche sia fondamentale, soprattutto sui temi che riguardano gli ultimi e coloro che vivono una condizione di fragilità: per questo motivo riteniamo che la mancanza dell’istituzione di una commissione che si occupi dei servizi sociali sia una assenza che pesa”.

Inizia così la nota della lista civica Obiettivo Saronno a tema commissioni.

“Riconosciamo e apprezziamo la disponibilità dell’Assessore alla partita Matteo Fabris a incontrare le realtà del territorio: è un segnale positivo e utile; tuttavia, l’ascolto delle Associazioni – per quanto prezioso – non può sostituire un luogo istituzionale, democratico e trasparente in cui elaborare proposte e soluzioni con le realtà politiche cittadine.

In data odierna abbiamo quindi protocollato una richiesta di Delibera per far si che questo tassello di partecipazione venga inserito: se approvata in consiglio comunale sarà una commissione mista un cui esperti del settore delle varie liste potranno confrontarsi e portare segnalazioni, proposte e suggerimenti all’Amministrazione.

Auspichiamo una ampia condivisione da parte di tutte le forze politiche per questo tema così importante e che i lavori possano partire prima possibile”.

