SARONNO – Oltre duecento studenti del liceo Legnani, Ial lombardia e Prealpi, si sono ritrovati martedì 7 ottobre al Cinema Prealpi per parlare di sport, ma non solo di vittorie e medaglie: il tema centrale dell’incontro “Oltre il successo – L’energia dello sport per la salute mentale” è stato il benessere interiore, la crescita personale e la forza di squadra. L’iniziativa, promossa da Asst Valle Olona, Ats Insubria, Comune di Saronno e Ufficio scolastico territoriale di Varese, ha coinvolto istituzioni e campioni che hanno raccontato ai ragazzi come lo sport possa diventare una vera scuola di vita.

La direttrice generale dell’Asst Valle Olona, Daniela Bianchi, ha aperto la mattinata sottolineando il legame tra attività fisica e salute mentale: “A volte mi rendo conto che c’è quello che serve per placare la mente -ha detto partendo dalla sua esperienza per poi tornare all’incontro – L’ospedale è aperto a voi e anche sui social, da TikTok ad altre piattaforme, per garantire un’informazione precisa e vicina ai giovani. È importante esserci, per non lasciare soli i boomer”.

Un saluto “da papà” è arrivato dal direttore generale di Ats Insubria, Salvatore Gioia, che ha ricordato come la prevenzione passi anche attraverso lo sport: “Ci impegniamo per far crescere bene i nuovi cittadini con messaggi corretti e positivi. Mi piace l’approccio di questa mattina: lo sport come stile di vita sano, oltre la competizione, come realizzazione di sé e strumento di benessere per tutta la persona”.

Anche la sindaca Ilaria Pagani ha sottolineato il valore educativo dello sport: “Non è solo agonismo e successo, ma un percorso che porta benessere e crescita. Come amministrazione vogliamo che tutti i giovani abbiano le stesse opportunità che le associazioni sportive del territorio sanno offrire”.

La dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di Varese, Catia Cattaneo, ha aggiunto che “sport, salute e benessere fanno parte di un unico percorso: nelle scuole promuoviamo progetti che aiutano gli studenti non solo a raggiungere il successo, ma a stare bene con sé stessi e con gli altri”.

Un momento-sorpresa è stato il videomessaggio del campione olimpico Nicolò Martinenghi, collegato dagli Stati Uniti: “Parlare di salute mentale è fondamentale. La scuola non serve solo a studiare, ma a imparare a rapportarsi con gli adulti, a esprimere le proprie opinioni e a costruire amicizie che restano, nei momenti belli e in quelli difficili”.

Il messaggio più intenso è arrivato dalle testimonianze dei campioni. “In alcuni momenti che stavano quasi annullando la mia persona, aver trovato il coraggio di chiedere aiuto mi ha permesso di arrivare a tutti i miei traguardi. Lo sport è una parte, ma non tutto” ha raccontato Martina Rabbolini, campionessa paralimpica di nuoto, ricordando l’importanza di riconoscere le fragilità e trasformarle in forza.

Grande entusiasmo ha accompagnato l’intervento di Marco Parolo, tra applausi e cori dei ragazzi durante la video-presentazione della sua carriera. “La Serie A non è solo lusso o notorietà – ha spiegato – è soprattutto imparare a migliorarsi ogni giorno. È una continua lotta con sé stessi, ma non un peso, perché seguo la mia passione: è quella che mi spinge a dare sempre il meglio”.

Sul palco anche Giuseppe Saronni e Carlotta Zanotto, che hanno condiviso con gli studenti esperienze di vita e sport, ricordando quanto contino il coraggio, la determinazione e la vicinanza degli altri. La mattinata si è chiusa con la voce dei ragazzi, che hanno raccolto e rilanciato il messaggio più forte dell’incontro: lo sport è energia, ma la salute mentale è la vera vittoria.

