SARONNO – “La Leopolda non è stata un semplice appuntamento politico, ma una vera e propria iniezione di futuro. Sul palco della Leopolda abbiamo visto ministri del governo in carica confrontarsi apertamente, senza sconti ma con rispetto istituzionale. Questo, per noi, è il sale della democrazia: un luogo dove idee diverse si sfidano a viso aperto per il bene del Paese, non un’arena dove ci si insulta a distanza”.

Inizia così il commento di Cecilia Corsaro referente cittadina di Italia Viva in merito all’evento del fine settimana a Firenze.

“Una vera scuola di educazione politica, rivolta in primis ai tanti giovani della scuola “Meritare l’Europa”, che dal 2019 coinvolge giovani da tutto il Paese, affinchè non siano semplici spettatori, ma protagonisti della politica.

E proprio ai giovani è rivolta la proposta della “Start Tax” che prevede una significativa riduzione dell’Irpef per gli under 40: un taglio del 50% fino a 25 anni, del 30% fino a 30 anni e un quinto fino a 35 anni. Un’Italia che non investe nei suoi giovani è un’Italia che si rassegna al declino, e noi non possiamo permetterlo.

Importante intervento anche della nostra deputata, Maria Chiara Gadda, che ha parlato di dazi e il loro effetto sul sistema agroalimentare insieme a Coldiretti.

E poi la nuova sfida di Casa Riformista che alla Leopolda ha mostrato tutto il suo potenziale, riunendo amministratori di successo come Bonaccini, Sala e Manfredi. È la prova che esiste uno spazio enorme per una politica pragmatica, seria, capace di unire il centro-sinistra e offrire un’alternativa credibile alla destra”.

E non manca un ritorno sul locale: “Questo è ciò che vogliamo fare anche a Saronno: il mio è un invito aperto. Se anche tu credi in questo modo di fare politica, se hai idee da proporre o semplicemente voglia di dare una mano e discutere di contenuti, fatti sentire: contattaci al nostro numero WhatsApp: 3282265137! Il futuro non si aspetta. Si organizza. Cominciamo da Saronno”.

E c’è già la prima proposta: ““Nel fine settimana, insieme ad altri amici di Italia Viva Varese, saremo a Milano per la festa di Italia Viva. Sarà un altro grande momento di incontro e di politica fatta con il sorriso. Se vuoi partecipare clicca qui e contattaci!”

