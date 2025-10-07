Città

SARONNO – Profumo di amaretti, mani che impastano e sorrisi pieni di passione: il laboratorio artigianale Punto Rosso Lazzaroni sbarca su TikTok portando con sé tutta la magia e l’energia della storica azienda saronnese Paolo Lazzaroni & Figli. Una nuova avventura digitale che unisce tradizione e innovazione, con un linguaggio fresco, diretto e autentico.

Protagonista dei primi video è Luca Lazzaroni, che apre le porte del laboratorio e accompagna gli utenti in un viaggio tra impasti, profumi e segreti di pasticceria. Nei reel già pubblicati si vedono le fasi della lavorazione dei dolci e si scoprono curiosità su ingredienti e tecniche che rendono unici i prodotti firmati Lazzaroni. Il tono è leggero e spontaneo, ma sempre fedele alla qualità e alla cura che da generazioni contraddistinguono l’azienda.

Il racconto social non si limita a mostrare i prodotti e chi li produce, ma costruisce un vero universo narrativo fatto di gesti, emozioni e piccoli rituali quotidiani. TikTok diventa così la vetrina perfetta per condividere il “dietro le quinte” della dolcezza, far conoscere i volti e i gesti che danno vita ai biscotti, alle torte e ai celebri amaretti del Chiostro.

QUI IL LINK ALLA PAGINA TIKTOK

Il Punto Rosso Lazzaroni è il laboratorio artigianale della storica azienda Paolo Lazzaroni & Figli, dove nascono amaretti tradizionali e in tante golose varianti, oltre al Pan del Chiostro: dolci ideali per colazioni, merende e dopopasto pieni di gusto. Il Punto Rosso Lazzaroni si trova in via Gorizia 41 a Saronno. Tutta la produzione artigianale della Paolo Lazzaroni & Figli è acquistabile online anche su www.chiostrodiSaronno.it. Per informazioni e prenotazioni 02 9670 1021 (interno 217).

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09