SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 6 ottobre, spicca l’inaugurazione della prima Agenzia dell’Abitare della provincia di Varese, un nuovo strumento per affrontare l’emergenza abitativa. Ampio interesse anche per la cronaca cittadina, tra l’allarme fumo a Palazzo Visconti e il recupero di biciclette rubate nei boschi. Attenzione anche agli episodi di microcriminalità e degrado urbano.

È stata inaugurata a Saronno l’Agenzia dell’Abitare del Saronnese, la prima nella provincia di Varese. L’iniziativa nasce per offrire risposte concrete a chi cerca una casa, in particolare nei casi di emergenza abitativa, con una rete tra enti pubblici e associazioni.

Le volontarie dell’Enpa di Saronno, impegnate in un salvataggio felino, sono state derubate del loro kit di intervento: il ladro ha sottratto alcuni oggetti, tra cui del nastro adesivo, approfittando del momento di distrazione.

Fumo e preoccupazione a Palazzo Visconti a Saronno, dove si è verificato un principio di incendio causato da un braciere acceso da occupanti abusivi. L’episodio ha riportato l’attenzione sulla situazione di degrado dello stabile.

Nei boschi del Saronnese sono state recuperate diverse biciclette rubate e alcuni telefoni cellulari. I carabinieri cercano ora i legittimi proprietari, invitando chi ha subito furti a farsi avanti con la denuncia.

Durante un controllo con l’unità cinofila in un parco cittadino, i carabinieri hanno trovato droga nascosta tra i cespugli. Tre persone sono state segnalate per possesso di stupefacenti.

