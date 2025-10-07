Ieri su ilSaronno: Agenzia per la casa nel Saronnese, fumo a Palazzo Visconti e bici rubate nei boschi
7 Ottobre 2025
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 6 ottobre, spicca l’inaugurazione della prima Agenzia dell’Abitare della provincia di Varese, un nuovo strumento per affrontare l’emergenza abitativa. Ampio interesse anche per la cronaca cittadina, tra l’allarme fumo a Palazzo Visconti e il recupero di biciclette rubate nei boschi. Attenzione anche agli episodi di microcriminalità e degrado urbano.
È stata inaugurata a Saronno l’Agenzia dell’Abitare del Saronnese, la prima nella provincia di Varese. L’iniziativa nasce per offrire risposte concrete a chi cerca una casa, in particolare nei casi di emergenza abitativa, con una rete tra enti pubblici e associazioni.
Inaugurata l’agenzia dell’abitare del Saronnese: la prima della provincia di Varese per rispondere al bisogno abitativo
Le volontarie dell’Enpa di Saronno, impegnate in un salvataggio felino, sono state derubate del loro kit di intervento: il ladro ha sottratto alcuni oggetti, tra cui del nastro adesivo, approfittando del momento di distrazione.
Saronno, volontari Enpa salvano gatta e micino mentre… un ladro depreda il loro kit. Bottino? Lo scotch
Fumo e preoccupazione a Palazzo Visconti a Saronno, dove si è verificato un principio di incendio causato da un braciere acceso da occupanti abusivi. L’episodio ha riportato l’attenzione sulla situazione di degrado dello stabile.
Saronno, allarme incendio e occupazione a Palazzo Visconti: fumo da un braciere acceso dagli abusivi
Nei boschi del Saronnese sono state recuperate diverse biciclette rubate e alcuni telefoni cellulari. I carabinieri cercano ora i legittimi proprietari, invitando chi ha subito furti a farsi avanti con la denuncia.
Bici rubate trovate nei boschi, si cercano i proprietari. Recuperati anche telefonini
Durante un controllo con l’unità cinofila in un parco cittadino, i carabinieri hanno trovato droga nascosta tra i cespugli. Tre persone sono state segnalate per possesso di stupefacenti.
Controlli con l’unità cinofila: trovata droga in un parco, segnalate tre persone
