Calcio

LAZZATE – Una giornata di crescita e confronto per il progetto “Galassia Ardor Lazzate”, che venerdì ha ospitato un tecnico dell’Atalanta Bc per una seduta dimostrativa dedicata agli Esordienti 2013.

L’allenamento, ospitato sul campo gialloblù, ha visto la partecipazione degli addetti ai lavori delle società affiliate al programma di sviluppo condiviso con l’Ardor: Carimate, Pob Binzago, Olimpia Cadorago e Speranza Primule.

L’iniziativa ha rappresentato un momento di formazione tecnica ma anche di scambio di esperienze e metodi di lavoro, nel segno della collaborazione tra le diverse realtà del territorio.

La giornata si è conclusa con una riunione nella sede dell’Ardor Lazzate, durante la quale sono state illustrate le linee guida e i principi alla base del progetto “Galassia”, che punta a unire competenze e risorse per la crescita del calcio giovanile.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto: uno dei momenti di formazione coi tecnici dell’Atalanta)

07102025