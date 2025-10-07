Softball

SARONNO / LIMBIATE – Importante riconoscimento per Alessia Rui, giovane atleta della Inox Team Saronno Softball, che nei giorni scorsi è stata premiata dal Comune di Limbiate con la Benemerenza Civica “Alfiere della Città”.

La cerimonia, dedicata ai cittadini e alle realtà che si sono distinti per il loro impegno civile, culturale o sportivo, ha visto Alessia tra i protagonisti. A consegnarle il riconoscimento è stato il sindaco Antonio Romeo, che ha sottolineato il valore dell’esempio positivo offerto da giovani come lei alla comunità. Il premio arriva al termine di una stagione straordinaria: Alessia Rui, infatti, si è laureata vice campionessa d’Europa con la Nazionale Italiana Under 18 di softball e ha conquistato con la Inox Team Saronno la prestigiosa Coppa delle Coppe europea, portando in alto i colori del club e della città.

Alla cerimonia erano presenti anche i genitori dell’atleta, Diana e Marco, insieme al presidente della Inox Team Saronno Massimo Rotondo e al consigliere Riccardo Franzosini, che hanno espresso grande orgoglio per i risultati raggiunti da Alessia e per il percorso di crescita che la giovane ha intrapreso nel mondo del softball.

Un riconoscimento che premia non solo i successi sportivi, ma anche la dedizione, la passione e la costanza di una ragazza che rappresenta al meglio i valori dello sport e della sua società.

06102025