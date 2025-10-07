Lomazzo, punta da decine di vespe: salvata dagli agenti della polizia locale
7 Ottobre 2025
LOMAZZO – Attimi di paura per una ragazza del posto, punta da numerose vespe mentre tagliava l’erba in giardino. Colpita da una violenta reazione allergica, ha caricato i figli in auto cercando di raggiungere il pronto soccorso, ma le sue condizioni sono peggiorate lungo la strada. In via Silvio Pellico è stata soccorsa da una pattuglia della polizia locale, che ha immediatamente allertato il 118 e le ha prestato i primi aiuti. Bassi è stata poi trasportata all’ospedale di Saronno, dove i medici hanno confermato la gravità della reazione allergica e le hanno somministrato le cure necessarie.
I responsabili dell’amministrazione comunale hanno espresso vicinanza alla donna e gratitudine agli agenti intervenuti, sottolineando l’importanza della loro prontezza; ed anche la donna ha voluto ringraziare pubblicamente gli agenti.
L’episodio si è verificato la scorsa settimana.
(foto archivio)
07102025