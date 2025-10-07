Città

SARONNO – “La Lega di Saronno prende atto dell’articolo del Pd cittadino che annuncia una mozione in consiglio comunale e il loro appoggio a una manifestazione in favore del solo popolo palestinese e non per la pace tra i popoli palestinese e israeliano”.

Inizia così la nota firmata dalla segreteria cittadina della Lega in merito alla mozione in arrivo in consiglio comunale

“Pur rispettando il diritto di ciascuno a manifestare come ritiene più opportuno, riteniamo doveroso ribadire un principio fondamentale: il diritto di protesta non può tradursi in picchetti contro chi non la pensa come loro, in blocchi di strade, porti, aeroporti, stazioni, scuole e università, con conseguenti gravi disagi per cittadini, studenti e lavoratori.

La Lega saronnese è a favore della pace tra i popoli, in particolare tra popolo palestinese e popolo israeliano. Crediamo che la libertà e il rispetto tra i popoli dovrebbero guidare manifestazioni per la pace dove siano presenti entrambe le bandiere dei due popoli.

La stazione ferroviaria, snodo strategico per gran parte della Lombardia occidentale, è stata sopraffatta dai cosiddetti attivisti, con treni bloccati e cittadini ostaggio di una protesta che va ben oltre il semplice diritto di espressione.

Ci chiediamo se anche chi fa parte dell’amministrazione Pagani e ricopre ruoli istituzionali tali da dover garantire il rispetto delle leggi e dei cittadini, abbia partecipato attivamente ai blocchi. L’amministrazione Pagani deve delle spiegazioni ai cittadini.

La pace si ottiene contribuendo a favorire la pace sociale anche a Saronno, dimostrando rispetto per tutti, anche per chi la pensa diversamente, non con il blocco indiscriminato di una città e dei suoi servizi pubblici.

La Lega di Saronno continuerà a difendere questa visione, invitando tutte le forze politiche a promuovere la pace tra i popoli con equilibrio, rispetto e responsabilità.

