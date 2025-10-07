Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Magda Venturini, degente dell’ospedale di piazzale Borella, un plauso al personale di Sala operatoria.

Ecco il testo integrale.

Desidero esprimere, con profonda gratitudine e sincera commozione, il mio più vivo ringraziamento a tutto il personale della sala operatoria dell’ospedale di Saronno, dove sono stata recentemente sottoposta a un intervento di emicolectomia destra.

Già solo il nome di questo intervento mi riempiva di timore, ma fin dal mio ingresso in sala ho percepito attorno a me umanità, competenza e serenità. Ogni sguardo, ogni gesto, ogni parola di incoraggiamento hanno avuto la forza di trasformare la paura in fiducia.

Desidero ringraziare di cuore tutti: anestesisti, chirurghi, infermieri e operatori socio-sanitari, che con professionalità impeccabile e straordinaria sensibilità umana mi hanno fatto sentire al sicuro, accolta e protetta.

Un ringraziamento speciale al primario dottor Tassan e alla dottoressa Confalonieri, che mi hanno operata con grande maestria, delicatezza e attenzione. La loro competenza e la loro umanità resteranno per me un ricordo indelebile, un segno tangibile di ciò che significa esercitare la medicina come autentica missione di vita.

Un pensiero riconoscente anche alla caposala Milena, che, pur non conoscendo nel dettaglio le dinamiche del suo lavoro, non posso che ammirare per la perfetta organizzazione che si percepisce in ogni momento. È evidente che se tutto funziona con precisione, efficienza e armonia, è grazie a una guida capace, attenta e presente.

In sala operatoria ho sentito non solo la tecnologia e la competenza, ma anche il calore umano di chi fa il proprio lavoro con passione e rispetto per la persona. A tutti voi, grazie dal profondo del cuore.

Avete reso un momento difficile della mia vita un’esperienza di fiducia, speranza e rinascita.

Con stima, ammirazione e affetto,