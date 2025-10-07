Cronaca

SOLARO – Il progetto “Parchi e stazioni sicure”, avviato tre settimane fa con il sostegno di Regione Lombardia e la collaborazione di numerosi Comuni dell’area del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea, ha già dato i primi risultati concreti. Nella zona un’operazione congiunta delle polizie locali del Parco delle Groane, dei Comuni di Varedo, Seveso e Meda, insieme alla polizia provinciale di Monza e Brianza e all’Unità cinofila di Monza, ha portato alla denuncia di tre persone – un italiano di 30 anni, un ucraino di 28 e un rumeno di 49 – accusate di ricettazione, occupazione abusiva, falsa attestazione a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di strumenti da scasso.

Durante i controlli, tra l’altro condotti nell’ex area Snia di Varedo, gli agenti hanno rinvenuto due pistole giocattolo, coltelli, una mazza da baseball e diversi attrezzi utilizzati per effrazioni. Sono state inoltre recuperate biciclette e telefoni cellulari che, secondo le prime verifiche, sarebbero il frutto di recenti furti nella zona.

“Ringrazio tutti gli operatori di polizia locale che hanno preso parte all’operazione coordinata dal comandante del Parco delle Groane, Claudio Camisasca – ha dichiarato l’assessore regionale alla Sicurezza Romano La Russa – L’accordo siglato da Regione Lombardia con 17 enti locali, d’intesa con le Prefetture di Milano, Como e Monza Brianza, per rafforzare la sicurezza del Parco delle Groane, continua a dare ottimi risultati”. Il progetto “Parchi e stazioni sicure”, finanziato da Regione Lombardia con 45.000 euro per il periodo luglio-dicembre, mira a potenziare la sicurezza urbana e ambientale attraverso la sinergia operativa tra le forze locali. Oltre ai controlli mirati nelle aree verdi e intorno alle stazioni ferroviarie, prevede nuove dotazioni tecnologiche, come l’impiego di droni e unità cinofile, e interventi di manutenzione del sottobosco per contrastare il degrado e prevenire attività illegali.

(foto: parte del materiale sequestrato)

07102025