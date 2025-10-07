news

C’è chi lo immagina da ragazzo, davanti al bancone di una pizzeria di quartiere, e chi lo decide più tardi, quando sente che è il momento di mettersi in proprio: per aprire una pizzeria, serve più di un’idea, tra burocrazia da sbrigare, scelta del menù, stile degli arredi e attrezzatura professionale.

Dal sogno alla realtà, il passo non è certamente breve. Serve un locale, certo, ma soprattutto serve trasformare quello spazio vuoto in un laboratorio vivo, che dovrà sostenere il ritmo delle serate affollate. Senza l’attrezzatura giusta, spesso si rischia di fare il passo più lungo della gamba.

Tra le prime decisioni c’è quella che riguarda l’impastatrice, che sarà poi il “motore” della pizzeria: senza un impasto ben fatto, la pizza perde la sua anima. La qualità è un punto che non può venire meno, e con le impastatrici professionali Gastrodomus la scelta è anche vasta, oltre che professionale.

Impastatrici professionali, le tipologie

Chi ha impastato a mano conosce la fatica di piegare e ripiegare l’impasto finché non diventa elastico, di lavorarlo continuamente, senza sosta. In pizzeria, però, abbiamo bisogno di un “compagno” figurativo che lavora instancabilmente, come l’impastatrice.

Ogni tipologia porta con sé caratteristiche che tornano utili in base al tipo di menù che si desidera offrire alla clientela. Le spirali sono instancabili, perfette per dare forza agli impasti consistenti di pizza e pane. Troviamo poi le forcelle, o ancora le planetarie, dotate di diversi accessori; preziose per coloro che non si fermano alla pizza.

Le impastatrici ad alta idratazione rispondono alle tendenze più moderne, con impasti leggeri e alveolati, mentre le a braccia tuffanti riproducono fedelmente il movimento umano.

Il forno e gli altri strumenti utili nelle pizzerie

Oltre all’impastatrice, però, non può di certo mancare il forno: pochi secondi per trasformare un disco di pasta in un piatto che profuma di Napoli.

Servono i frigoriferi, dove riporre gli ingredienti per evitare che possano deperire. Con un banco di preparazione refrigerato, si tiene a portata di mano mozzarella, verdure, salumi, senza spezzare il ritmo del lavoro. E il banco esposizione pizza, oltre a essere una postazione, è una vetrina che parla ai clienti: mostra i condimenti, scatena la curiosità e invita a scegliere con gli occhi prima ancora che con il palato.

Se poi c’è in progetto di ampliare il proprio menu, spesso al forno viene affiancata una friggitrice professionale: crocchette, arancini, verdure pastellate. Sopra, la cappa di aspirazione dei fumi, indispensabile per mantenere l’aria pulita.

Ricordiamo poi la rastrelliera porta teglie, così da gestire con ordine le varie fasi della produzione. Tutti questi elementi vanno a comporre poi il dietro le quinte della pizzeria: quando mancano, il lavoro si inceppa. Ma quando ci sono, tutto scorre.

Un laboratorio che diventa racconto

Dietro il banco di una pizzeria, c’è quotidianità, oltre alla tecnica. Il banco da lavoro, il lavello professionale, il lavamani: in un laboratorio ben progettato, non manca proprio niente e il personale lavora con agilità, senza intoppi.

Se tutto funziona, la pizzeria non diventa solo un business di successo, ma un racconto: il cliente osserva il banco esposizione, sceglie il condimento, sente l’odore e assaggia la prima fetta ancora fumante. È il pizzaiolo che, a fine turno, guarda la rastrelliera vuota e sa che ogni teglia è passata di mano in mano. È la sensazione di aver trasformato un sogno in mestiere, grazie a una scelta iniziale semplice eppure decisiva: quella dell’attrezzatura professionale.