Eventi

SARONNO – L’attesa è finita: domenica 12 ottobre alle 17 il sipario del teatro Giuditta Pasta di Saronno si aprirà sulla finale di “Saronno Famosi – The Music Contest 2025“, il concorso musicale nato per scoprire e valorizzare i giovani talenti della zona.

La manifestazione, organizzata da Radiorizzonti InBlu insieme agli oratori della città, con il supporto del teatro Giuditta Pasta e dello studio di registrazione SnobLab, gode del patrocinio dell’amministrazione comunale di Saronno. Un lavoro di squadra che negli ultimi mesi ha dato spazio a decine di ragazzi e ragazze, grazie alle serate di qualificazione ospitate nelle feste degli oratori saronnesi il 20, 21 e 27 settembre.

Dai venti concorrenti iniziali sono ora rimasti in dieci finalisti: Lost Wallet, Alisha Lazzarin, Miriam Ronzullo, Numbers, Nicole Maria Longoni, Crimson Drive, Lidiya Cella, Stomp 442, Marioe&Edo e Alma Bora. A questi si aggiungerà, all’inizio dello spettacolo, un undicesimo artista ripescato tra Chiara Guzzetti, Luca Sassu, Erica Bonetti e I Neon.

Il contest nasce con l’obiettivo di promuovere la cultura musicale giovanile, offrire un’occasione di crescita artistica e permettere ai partecipanti di vivere in prima persona la produzione di un evento live.

Per la serata conclusiva è prevista una giuria d’eccezione: a presiederla ci sarà Federico Vaccari, in arte 2nd Roof, produttore musicale che ha collaborato con artisti del calibro di Sfera Ebbasta, Emis Killa, Gue Pequeno, Dua Lipa, Jake La Furia, Baby Gang, Neima Ezza e Rondodasosa. Con lui siederanno al tavolo dei giudici Andrea Chiodi (direttore artistico del Giuditta Pasta), Giovanni Nastasi (dj di Radiorizzonti) e il musicista Claudio Borroni.

Il vincitore porterà a casa la produzione e la pubblicizzazione di un brano professionale nello studio SnobLab Ac di Saronno, mentre sono previsti premi anche per il secondo e il terzo posto. La serata assegnerà inoltre un riconoscimento speciale deciso dalla giuria popolare in sala.

I biglietti per assistere allo spettacolo sono già disponibili al prezzo di 10 euro sul sito del teatro Giuditta Pasta.

(foto d’archivio di Edio Bison)

