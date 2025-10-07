Città

SARONNO – È di Saronno il nuovo Campione Italiano della specialità dell’arrampicata sportiva dedicata alla velocità. Luca Robbiati, 22 anni, in forza alla squadra Stone Age ssd, è un talento di punta della Nazionale Italiana di Speed.

La Speed è una specialità che prevede la salita nel minor tempo possibile di una parete omologata di 15 metri, con appoggi e appigli sempre posti nella medesima posizione, che permettono la memorizzazione dei movimenti e il loro continuo perfezionamento, atto a ridurre sempre più il tempo di salita: una sorta di gara di 100 metri, però in verticale. Il record del mondo di questa specialità è detenuto dall’americano Watson, che ha scalato la parete in 4,64”.

Dal 2022 Luca fa parte della squadra Nazionale per i suoi risultati sempre migliori e sempre più costanti: vanta 31 partecipazioni a competizioni internazionali, fra cui il circuito di Coppa del Mondo 2024 e 2025.

Nel 2022 è diventato vice Campione Europeo Giovanile e ha vinto l’argento in Coppa Europa Giovanile. Nel 2024 ha conquistato l’oro in Coppa Europa assoluta (Senior), nonché il titolo di Campione Universitario Internazionale (FISU), quest’anno ha già sollevato la Coppa Italia di specialità e adesso è arrivato il titolo più ambito d’Italia, con il fantastico tempo di 5,05” che non è molto distante dal primato italiano (4,94”) segnato dall’ex Campione del Mondo Matteo Zurloni. Ed è proprio contro Zurloni, compagno di squadra in Nazionale, ma soprattutto suo grande amico, che Luca si è dovuto scontrare nella finale del Campionato, strappandogli la vittoria.

“È davvero bello essere tornati qua dopo l’apertura del Centro Tecnico Federale. E vincere il Campionato qua ad Arco, con un’atmosfera incredibile, un bellissimo pubblico, e farlo per la mia prima volta, è un’emozione incredibile, soprattutto dopo tutto il lavoro che ho fatto, e tutti i miei dubbi. Diciamo che oggi le risposte le ho trovate e sono davvero felice. Il mio obiettivo per il futuro è quella di migliorare sempre di più per arrivare dove merito. Proverò a dare il massimo in Coppa del Mondo, disputando le finali, magari vincendo anche qualche bel titolo per poter poi inseguire il sogno di Los Angeles 2028.”

Il vice Direttore Tecnico della Nazionale Speed, Aldo Reggi, ha dichiarato: “È stato un bel Campionato Italiano, con degli ottimi tempi. In campo maschile ci sono state delle sorprese molto positive. La vittoria di Luca Robbiati è stata frutto di bellissimi tempi. Sono contento per lui: finora sapevamo tutti quello che valeva, ma non era mai riuscito a esprimere in pieno il suo potenziale. Qui finalmente c’è riuscito, spero che sia il primo di tanti altri successi.”

