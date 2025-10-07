Politica

VENEGONO INFERIORE – “L’istituzione della festa nazionale di San Francesco d’Assisi il 4 ottobre è finalmente realtà. Un risultato importante, raggiunto grazie a Noi Moderati”. Così il sindaco Mattia Premazzi ha commentato l’approvazione all’unanimità, in Commissione Affari Costituzionali del Senato, della proposta di legge che riconosce ufficialmente la festività dedicata al patrono d’Italia.

“San Francesco – ha ricordato Premazzi – è stato un uomo di pace, che ha contribuito al progresso non solo spirituale ma anche materiale del nostro Paese. La sua figura incarna perfettamente quanto espresso dall’articolo 4 della Costituzione, secondo cui ogni cittadino ha il dovere di contribuire al progresso materiale o spirituale della società”.

Il sindaco ha sottolineato anche l’attualità del messaggio del Santo di Assisi, definendolo “il Santo della parità e della modernità, capace di interpretare valori di solidarietà, rispetto e attenzione per l’ambiente e per i più fragili”.

Per Premazzi, l’istituzione della festa rappresenta “un riconoscimento dovuto a una figura che ha segnato profondamente la storia e la coscienza civile del nostro Paese”.

