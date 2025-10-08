Basket serie B, la carozzata Pavia in arrivo a Saronno: prevendita aperta
8 Ottobre 2025
0
SARONNO – Dopo la vittoria di sabato scorso in trasferta contro Gallaratate, per la terza giornata laRobur Saronno torna a casa, con un altro big match: sabato 11 ottobre alle 21 i biancazzurri saranno impegnati al PalaRonchi di via Colombo a Saronno, sempre per il campionato di Serie B Interregionale.
I ragazzi di coach Luca Ansaloni incontrano Pavia in una sfida delicatissima, incontrano infatti una delle formazioni che punta – ormai da qualche stagione a qesta parte – al salto di categoria.
La prevendita online dei biglietti è già aperta, il link di riferimento è:
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09
(foto archivio: Robur contro Pavia, due anni fa, sempre partitissima del campionato)
08102025