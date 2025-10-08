Calcio

SARONNO – Alle 20.30 di oggi 8 ottobre il calcio d’inizio dell’anticipo valido per la quinta giornata di campionato del girone A di Eccellenza Lombardia che vede il Fbc Saronno impegnato in casa allo stadio Colombo-Gianetti di Saronno e la Besnatese.

Dopo un avvio di campionato difficile, i saronnesi hanno trovato la scorsa domenica la prima vittoria stagionale mettendo ko una squadra sicuramente non semplice come l’Ardor Lazzate, mentre la Besnatese arriva al Colombo-Gianetti dopo un pareggio con l’Arconatese. Allo stesso orario si disputeranno le gare tra Caronnese e Lentatese, Magenta e Arconatese, Vis Nova Giussano e Sedriano, Sestese e Mariano, Vigevano e Vergiatese ed Arcillasco-Solbiatese.

(foto da archivio)