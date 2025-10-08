Calcio

SARONNO – Manca solo l’ufficialità, ma secondo quanto riportato dal sito specializzato www.paolozerbi.com, l’Fbc Saronno è pronto a mettere a segno un importante colpo di mercato: l’arrivo di Andrea Vassallo, attaccante classe 1997 cresciuto nel settore giovanile del Milan.

Vassallo proviene dal Sant’Angelo, dove ha iniziato la stagione in Serie D. In passato ha vestito maglie importanti, mettendosi in mostra con diversi club tra Serie C ed Eccellenza: alla Carrarese ha realizzato 7 reti tra i professionisti, mentre in Eccellenza ha chiuso stagioni in doppia cifra con Leon e Rg Ticino.

Il suo futuro è ormai indirizzato verso i biancocelesti, in quello che si preannuncia come l’ennesimo innesto di spessore firmato dal direttore generale Marco Proserpio.

Classifica

Arconatese 10 punti, Vergiatese 9, Solbiatese e Vis Nova Giussano 8, Lentatese, Ardor Lazzate e Magenta 6, Fbc Saronno, Legnano e Besnatese 5, Arcellasco, Rhodense, Altabrianza, Vigevano e Sedriano 4, Mariano 3, Sestese 1.

(foto da paolozerbi.com: il nuovo attaccante del Fbc Saronno)

08102025