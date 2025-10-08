Calcio

SARONNO – Oggi la quinta giornata, turno infrasettimanale, del campionato di calcio di Eccellenza, con diverse partite fra squadre che puntano n alto.

In serata, dalle 20.30, il Fbc Saronno sfida la matricola Besnatese, allenata da un ex Marco Varaldi, e partite bene in questa stagione. Si gioca allo stadio Colombo Gianetti di via Biffi con arbitro Sebastiano Nucini di Treviglio, assistenti Lorenzo Desiderato di Legnano e Giuseppe Samuele Amato di Busto Arsizio. Caronnese-Lentatese sarà invece arbitrata da Edoardo Cristofori di Finale Emilia (assistenti Marco Molino di Cinisello Balsamo e Lorenzo Ferri di Milano); entrambe le gare si giocano alle 20.30. Alle 15.30 c’è invece Ardor Lazzate-Rhodense con arbitro Giammarco Raimondo di Taranto, assistenti Francesco Faracchio di Busto Arsizio e Luca Zarrella di Milano.

Classifica

Arconatese 10 punti, Vergiatese 9, Solbiatese e Vis Nova Giussano 8, Lentatese, Ardor Lazzate e Magenta 6, Fbc Saronno, Legnano e Besnatese 5, Arcellasco, Rhodense, Altabrianza, Vigevano e Sedriano 4, Mariano 3, Sestese 1.

(foto Andrea Elli: Fbc Saronno in azione di gioco)

