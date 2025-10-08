Calcio

LAZZATE – Avvio choc per l’Ardor Lazzate ma pronta è la risposta dei brianzoli; dopo meno di dieci minuti si è sul 1-1; a segno Mancosu per la Rhodense al 1′ e pari di Cazzaniga al 5′. Le emozioni non sono finite: rigore per un tocco di mano al 18′, il pallone infatti rimbalza su gamba e braccio di Nejmi, per l’arbitro è penalty ma il portiere ospite De Toni fa l’impresa parado a terra la conclusione di De Angelis. Mentre nel finale di tempo sono Rovedatti prima e poi Grillo ad andare vicini al gol

Nella ripresa Mancosu ancora mattatore: al 10′ sfiora il gol e lo realizza al 22′. In zona Cesarini per l’Ardor l’opportunità di pareggiare con una veloce ripartenza di Cazzaniga ma De Toni fa buona guardia.

Il turno infrasettimanale, quinta giornata di Eccellenza, dunque non porta bene all’Ardor Lazzate.

Ardor Lazzate-Rhodense 1-2

ARDOR LAZZATE: Ferrara, Guanziroli, Rovedatti, Priola, Mira, M;arioli, Cazzaniga, Grillo, De Angelis, Panatti, Rapone. A disposizione Petriccione, Pasqual, Reale. Galimberti, Gualteri, Lokumu, Buzzetti, Zermo, Di Giuliomaria. All. Fedele.

RHODENSE: De Toni, Comelli Nejmi, Ortolan, Diouck, Renner, Vairani, Selmi, Giangaspero, Fogal, Mancosu. A disposizione Cazzalini, Moscheo, Bentivegna, Moro, Diomande, Paleari, Mercurio, Tammaro, Locati. All. Greco.

Arbitro: Raimondo di Taranto (Faracchio di Busto Arsizio e Zarre di Milano).

Marcatori: 1′ pt Mancosu (R), 5′ pt Cazzaniga (A), 22′ st Mancosu (R).

Classifica

Arconatese 10 punti, Vergiatese 9, Solbiatese e Vis Nova Giussano 8, Rhodense 7, Lentatese, Ardor Lazzate e Magenta 6, Fbc Saronno, Legnano e Besnatese 5, Arcellasco, Altabrianza, Vigevano e Sedriano 4, Mariano 3, Sestese 1.

Le gare di questa sera

In serata, dalle 20.30, il Fbc Saronno sfida la matricola Besnatese, allenata da un ex Marco Varaldi, e partite bene in questa stagione. Si gioca allo stadio Colombo Gianetti di via Biffi con arbitro Sebastiano Nucini di Treviglio, assistenti Lorenzo Desiderato di Legnano e Giuseppe Samuele Amato di Busto Arsizio. Caronnese-Lentatese sarà invece arbitrata da Edoardo Cristofori di Finale Emilia (assistenti Marco Molino di Cinisello Balsamo e Lorenzo Ferri di Milano); entrambe le gare si giocano alle 20.30.

(foto archivio)

08102025