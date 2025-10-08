Eventi

CERIANO LAGHETTO – L’amministrazione comunale di Ceriano Laghetto invita tutti i cittadini a partecipare a un incontro pubblico dedicato al nuovo progetto “Orti urbani“, iniziativa pensata per valorizzare il territorio e promuovere pratiche sostenibili di coltivazione condivisa.

L’appuntamento è fissato per venerdì 10 ottobre alle 21, nella sala consiliare del palazzo municipale. Sarà l’occasione per conoscere nel dettaglio obiettivi, modalità di adesione e benefici ambientali e sociali previsti dal progetto.

L’incontro, aperto a tutta la cittadinanza, permetterà di dialogare direttamente con i rappresentanti dell’amministrazione, raccogliere suggerimenti e valutare le prime proposte per l’attuazione degli orti urbani in paese. Un momento importante per costruire insieme uno spazio verde condiviso e sostenibile, capace di unire socialità, ambiente e partecipazione attiva.

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09