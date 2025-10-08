Comasco

COMASCO – Nei giorni scorsi, nel corso dei controlli effettuati nel fine settimana, la guardia di finanza ha scoperto due lavoratori italiani impiegati in nero all’interno di un ristorante del paese.

Il titolare dell’attività è stato sanzionato con multe comprese tra 3.900 e 23.400 euro, mentre è stata inoltrata all’Ispettorato territoriale del lavoro la richiesta di sospensione dell’attività, poiché oltre il 10% del personale presente risultava irregolare.

Il provvedimento potrà essere revocato solo dopo il pagamento delle sanzioni e la regolarizzazione dei lavoratori, che al momento non disponevano di alcuna copertura previdenziale o assicurativa, con conseguenze dirette sulla tutela della salute e dei diritti pensionistici.

L’intervento rientra nel piano di controlli avviato dal comando provinciale della guardia di finanza di Como per contrastare il lavoro sommerso e le forme di illegalità economico-finanziaria nel territorio lariano.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto archivio)

08102025