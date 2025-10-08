Eventi

SARONNO – Mancano ormai pochissimi giorni all’inaugurazione del Saronno Fotofestival, l’attesa manifestazione fotografica che celebra quest’anno il suo ventesimo anniversario. Dall’11 al 26 ottobre 2025, la città si trasformerà in un palcoscenico per l’arte dell’immagine, grazie a un ricco programma organizzato dal gruppo fotografico Agorà Saronno (Gfas).

L’evento, realizzato in co-progettazione e con il contributo del comune di Saronno, vede la preziosa collaborazione della fondazione Casa di Marta e del Museo dell’illustrazione, oltre al supporto di sponsor e media partner locali. Ospite d’onore di questa edizione sarà il fotografo Giovanni Marrozzini, protagonista di una mostra personale, un incontro con il pubblico e un workshop esclusivo.

Il sipario si alzerà sabato 11 ottobre. La giornata inaugurale inizierà alle 9 alla fondazione Casa di Marta con il workshop “Memorie allo specchio – Raccontare con il reportage“, tenuto da Giovanni Marrozzini. Il cuore della giornata sarà però nel pomeriggio: alle 16 si terrà l’inaugurazione ufficiale in Sala Nevera di Casa Morandi, che darà il via a tutte le mostre del festival. A seguire, alle 17, lo stesso spazio ospiterà l’incontro con l’autore, durante il quale Marrozzini presenterà il suo libro “Amazzonia. Viaggio sul fiume mondo“, seguito da una sessione di firmacopie.

Domenica 12 ottobre sarà una giornata interamente dedicata alla formazione, con la seconda e conclusiva parte del workshop di Marrozzini, che impegnerà i partecipanti dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Il secondo fine settimana del festival si aprirà sabato 18 ottobre all’insegna della creatività multidisciplinare: alle 16 l’Art Café di viale Santuario 11 diventerà il teatro di una performance di scrittura artistica a cura del collettivo Callipoem.

L’ultimo sabato della manifestazione, il 25 ottobre, sarà dedicato all’approfondimento critico: alle 17 la Sala Nevera di Casa Morandi ospiterà la conferenza “Oltre la realtà. Il visibile nella fotografia contemporanea“, un’analisi delle tendenze attuali curata da Stefano Natrella.

La giornata conclusiva, domenica 26 ottobre, sarà dedicata al confronto e alla valorizzazione dei talenti emergenti con le Letture Portfolio. Dalle 9 del mattino fino alle 18, all’Art Cafè, i fotografi potranno sottoporre i loro lavori a lettori esperti come Leonello Bertolucci, Gerardo Bonomo e Stefano Natrella. L’evento sarà l’occasione per assegnare il “Premio Giampaolo Cordini“ e il “Premio giovani Paolo Agosti“. Per informazioni e prenotazioni sia per il workshop che per le letture, è possibile contattare l’organizzazione tramite l’indirizzo email [email protected].

Il festival offre anche un ricco circuito di mostre fotografiche diffuse in diverse location della città. La Sala Nevera ospiterà la mostra principale, “Amazzonia. Viaggio sul fiume mondo“ di Giovanni Marrozzini. L’Art Café accoglierà tre diverse esposizioni: “Le porte di Phanes“ e “Rituali di esistenza“, entrambe collettive del Gfas, e “Cerco una parola“, un progetto che unisce le fotografie di Marco De Scalzi alle elaborazioni calligrafiche di Callipoem. Infine il Museo dell’illustrazione presenterà “Glass eyes“ di Sara Cattaneo.

Le mostre saranno visitabili sabato 11 ottobre dalle 15.30 alle 19; i sabati 18 e 25 ottobre e le domeniche 12, 19 e 26 ottobre con orario 10-12.30 e 15.30-19. Un’occasione da non perdere per tutti gli appassionati di fotografia.

