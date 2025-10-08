Saronnese

ORIGGIO – Domenica 4 ottobre in piazza, il gazebo di Forza Italia ha animato la mattinata con un momento di incontro e confronto con i cittadini. L’iniziativa, promossa dalla neodelegata comunale Giovanna Oliva, ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, militanti e giovani del partito.

L’appuntamento è stato anche l’occasione per raccogliere firme a sostegno della proposta di legge Zuncheddu, che punta a introdurre un risarcimento per le vittime di errori giudiziari. Un tema sentito e trasversale, su cui il gruppo ha voluto sensibilizzare la cittadinanza, spiegando gli obiettivi del provvedimento e le modalità per aderire alla campagna.

Forza Italia Origgio intende proseguire con altre iniziative sul territorio per favorire il dialogo diretto con i cittadini e raccogliere suggerimenti sulle priorità locali.

Per richieste, segnalazioni o proposte è possibile scrivere all’indirizzo: [email protected].

Il gruppo è inoltre attivo sui social con il profilo Instagram Forza Italia Origgio, dove vengono pubblicati aggiornamenti e iniziative.

