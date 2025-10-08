Città

Tra le notizie più lette di ieri, martedì 7 ottobre, spiccano il riconoscimento al reparto di chirurgia dell’ospedale di Saronno per l’umanità e la professionalità dimostrate, un insolito intervento della polizia locale di Lomazzo per salvare una donna assalita da vespe e il successo sportivo di un giovane saronnese nel campionato italiano di arrampicata. Si è parlato anche di sicurezza con i controlli nei parchi e del problema delle case sfitte sul territorio.

All’ospedale di Saronno, il racconto di un intervento chirurgico diventa occasione per lodare non solo l’eccellenza tecnica, ma anche la grande umanità e l’attenzione del personale sanitario.

A Lomazzo, una donna è stata salvata dagli agenti della polizia locale dopo essere stata punta da decine di vespe mentre si trovava in strada, rischiando uno shock anafilattico.

Il saronnese Luca Robbiati conquista il titolo di campione italiano di arrampicata speed, portando in alto il nome della città nello sport nazionale.

Sport e salute mentali campioni come Saronni e Parolo motivano gli studenti.

Controlli con l’unità cinofila in un parco del saronnese hanno portato alla segnalazione di tre persone, trovate in possesso di sostanze stupefacenti.

Tra Saronno e il Saronnese si contano quasi 5 mila case sfitte: un dato che evidenzia un forte squilibrio tra abitazioni vuote e famiglie in difficoltà abitativa.