LAZZATE – La Giunta comunale ha approvato l’accordo di collaborazione con il comune capofila di Limbiate per la realizzazione di interventi integrati di sicurezza urbana da attuare sul territorio del parco delle Groane e del parco Pineta. Si tratta di un progetto attivo da qualche anno grazie al finanziamento di Regione Lombardia e promuove attività di prevenzione e controllo da settembre a dicembre, in alcune delle zone più sensibili dei comuni aderenti, in particolare per il contrasto allo spaccio di stupefacenti, agli atti vandalici, alle violazioni del codice della strada.

Dell’accordo fanno parte, oltre a Limbiate, comune capofila, anche i comuni di Arese, Barlassina, Bovisio Masciago, Bregnano, Carimate, Caronno Pertusella, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Garbagnate Milanese, Lazzate, Meda, Seveso, Solaro, Varedo e l’Ente Parco Groane. Per Lazzate il piano prevede attività di pattugliamento che coinvolgono anche il confinante comune di Bregnano con una pattuglia dedicata ed un presidio mobile a rotazione. Tra le aree sottoposte a controllo specifico ci sono, ad esempio via Laratta, via Maddalena, piazza del Lazzatesi, via San Lorenzo, via Trieste, tutti i parchi comunali, via Carducci, strada provinciale 31 e via Monte Rosa.

L’accordo è già operativo e si inserisce in un piano di potenziamento delle attività di controllo del territorio e prevenzione esteso anche oltre il normale orario lavorativo degli operatori dell’ufficio di polizia locale di Lazzate.

“L’adesione a questo progetto ci consente di avere un maggiore pattugliamento del territorio in ottica soprattutto di prevenzione di quei comportamenti illeciti che creano disagio e apprensione nei cittadini – spiega il sindaco, Andrea Monti – Con il supporto di Regione Lombardia e la collaborazione del nostro ufficio di Polizia Locale, si rende possibile un servizio utile alla sicurezza del nostro paese”.

