Cronaca

LOMAZZO – Notte movimentata tra lunedì e martedì in un hotel di via Ceresio a Lomazzo, dove una coppia di turisti inglesi è stata protagonista di una violenta lite. Poco dopo mezzanotte e mezza il diverbio tra i due giovani, di 20 e 23 anni, è degenerato in un’aggressione fisica. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo di 23 anni avrebbe riportato una ferita all’orecchio — in parte lacerato, probabilmente da un morso — mentre la giovane ha riportato contusioni lievi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cantù e i soccorritori del 118, che hanno classificato l’episodio come “evento violento – aggressione”. I due sono stati trasportati in ospedale: il ragazzo al Sant’Anna di San Fermo della Battaglia (Como) in codice giallo e la ragazza all’ospedale Valduce di Como in codice verde, dunque con lievi lesioni.

Sull’accaduto sono in corso accertamenti da parte dei militari dell’Arma per chiarire le dinamiche della lite, e tutte le responsabilità.

08102025