SARONNO – Pentole, coperchi e campane per chiedere la fine della violenza in Medio Oriente. È lo spirito dell’iniziativa “4 passi di pace”, in programma mercoledì 8 ottobre alle 20.45 in piazza Libertà, promossa insieme agli studenti di Saronno per esprimere solidarietà al popolo palestinese e sostenere la Freedom Flottilia e Thousand Madleens.

Il flash mob invita cittadini e famiglie a scendere in piazza con oggetti simbolici – pentole, coperchi e tutto ciò che possa “fare rumore” – per rompere, come spiegano gli organizzatori, “il silenzio criminale sul genocidio in atto”.

Il gesto collettivo sarà accompagnato dal suono delle campane della parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, che si uniranno idealmente alle voci e ai rumori dei partecipanti, trasformando la piazza in un momento di riflessione e solidarietà condivisa.

L’appuntamento è aperto a tutta la cittadinanza e vuole essere un invito alla pace, alla consapevolezza e alla partecipazione attiva.

