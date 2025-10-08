Città

SARONNO – Un compleanno speciale per la comunità: l’assessore ai servizi alla persona Matteo Fabris ha portato gli auguri dell’amministrazione comunale ad Angelina, che ha festeggiato i suoi 100 anni.

Fabris ha voluto condividere l’emozione della visita con un messaggio diffuso sui social: “Tanti auguri ad Angelina per i suoi 100 anni. Grazie, perché con la sua lunga vita è per noi testimone di valori, saggezza e coraggio. Un’emozione grande ascoltare la sua storia e stringerle le mani mentre rispondeva a una domanda: ‘Che cosa ti ha emozionata di più in questi lunghi 100 anni?’”

L’assessore ha raccontato di aver ricevuto un dono inaspettato: “Se sono andato a visitarla per porgerle un omaggio e i saluti, pieni di gratitudine, dell’amministrazione e di tutta la comunità, devo ammettere che il dono più bello lo ha fatto lei a me: il suo sorriso, e gli occhi vivi e pieni di gioia ed emozione penso mi accompagneranno per tanto tempo. Ricordandomi il privilegio di poter servire questa città come assessore.”

Fabris ha concluso con un pensiero affettuoso che ha subito raccolto l’apprezzamento dei cittadini: “Grazie Angelina. Saronno ti vuole bene.”

