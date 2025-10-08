Città

SARONNO – Torna anche quest’anno “Puliamo il Mondo”, l’appuntamento di volontariato promosso da Legambiente e aperto a tutta la cittadinanza. L’iniziativa è in programma sabato 11 ottobre alle 15 nel quartiere Prealpi, con ritrovo all’edicola nell’area parcheggio del supermercato Unes di viale Prealpi.

L’iniziativa, che coinvolge residenti, associazioni e famiglie, punta alla cura degli spazi urbani con un pomeriggio dedicato alla raccolta dei rifiuti e alla pulizia delle aree verdi e delle strade del quartiere.

Negli anni scorsi “Puliamo il Mondo” ha già visto i volontari impegnati in diversi punti della città: dalla zona del ponticello di via Montoli, alla stazione di Saronno sud, fino all’area antistante al santuario in via Varese. Interventi che hanno permesso di restituire decoro a luoghi molto frequentati e spesso colpiti dall’incuria.

Un’occasione di partecipazione concreta che invita tutti a dare il proprio contributo per rendere Saronno più pulita e vivibile.

